Alçaklıkta resmen zirve yaptılar! Depremzedelere hakaret üstüne hakaret

Tüm Türkiye geleceğini belirlemek için sandık başına gitti. Kullanılan oyların sayımına geçildi ve artık resmi açıklama için bekleyişe geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçime ilişkin en merak edilen bölgelerden biri de 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan 11 ilimizdi.

Depremin etkilediği 9 şehirde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti önde

Bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlarda oylar kullanıldı, demokrasiye katılım kesintisiz bir şekilde sürdü.

Deprem bölgesi olan 11 ilin 9'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçimi önde götürdü. Yalnızca Hatay, Adana ve Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun daha fazla çıktığı görüldü.



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Sonuçları hazmedemeyip çirkin paylaşımlara başladılar

Parti bazında ise Hatay ve Adana'da CHP'nin üstünlüğü göze çarparken Diyarbakır'da HDP ilk sırada çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yarışı önde götürürken, deprem bölgeleriyle ilgili sosyal medyada çok çirkin paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Ortaya çıkan sonuçlardan rahatsız olan muhalif kesim, depremzedeleri hedef alan ifadeler kullandı.

Büyük tepki topladı

Depremde her şeylerini kaybetmiş vatandaşlarımıza bu kadar da olmaz dedirten yorumlarda bulunan şahıslar, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti.

"Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun"

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da seçim sonuçlarını hazmedemedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Cömertoğlu, "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" dedi.