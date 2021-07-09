Alçaklığa kaldığı yerden devam! Erdoğan'ın ziyareti terör örgütünü kudurttu

Yeni Akit /ANKARA

Terör örgütü PKK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretlerinde vatandaşların gösterdiği sevgi seli karşısında, eski Türkiye haberleri yaptırarak algı yaymaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı bugün bir kez daha ziyaret ederek vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, hendek terörü sırasında büyük zarar gören ve restore edilerek yeniden ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde kıldığı Cuma Namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, cami önünde sevgi gösterileri gösteren vatandaşların sloganları yükseldi. Diyarbakır'da vatandaşların Erdoğan’a ilgi göstermesinden rahatsız olan terör örgütü PKK ve medyası internet siteleri üzerinden kara propaganda yapmaya başladı. Erdoğan’ın ziyareti öncesinde alınan güvenlik önlemlerini bahane eden PKK yandaşı siteler vatandaşlarda eski Türkiye’de olduğu gibi, “polis devleti” algısı oluşturulmaya çalıştı.