Alçakların son umudu Kılıçdaroğlu!

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, sosyal medyadan "Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK'lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak" mesajını paylaştı.

FETÖ'cüler de söz konusu paylaşıma "Şimdilik güzel bir adım. Bunun ikinci adımı 'FETÖ diye bir terör örgütü yoktur, 500 bin kişilik terör örgütü olmaz' olacaktır. Sosyal haklar adım adım kazanılır" yorumlarını yaptı.

Son dönemde Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yaptığı KHK açıklamaları, FETÖ'cüleri cesaretlendirdi. FETÖ'ye destek veren hesaplar ve örgüt üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun KHK'lılara yönelik açıklamasının ardından da "#KHK’lariptaledilsin" hashtagi açmıştı. (Yeni Şafak)