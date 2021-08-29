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Siyaset Alçakların son umudu Kılıçdaroğlu!
Siyaset

Alçakların son umudu Kılıçdaroğlu!

İktidar olması durumunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK'lılara göreve iade sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cüleri mutlu etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 09:20:00 - 2021-08-29 09:34:54
Alçakların son umudu Kılıçdaroğlu!

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, sosyal medyadan "Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK'lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak" mesajını paylaştı.

FETÖ'cüler de söz konusu paylaşıma "Şimdilik güzel bir adım. Bunun ikinci adımı 'FETÖ diye bir terör örgütü yoktur, 500 bin kişilik terör örgütü olmaz' olacaktır. Sosyal haklar adım adım kazanılır" yorumlarını yaptı.

Son dönemde Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yaptığı KHK açıklamaları, FETÖ'cüleri cesaretlendirdi. FETÖ'ye destek veren hesaplar ve örgüt üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun KHK'lılara yönelik açıklamasının ardından da "#KHK’lariptaledilsin" hashtagi açmıştı. (Yeni Şafak)

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Yorumlar

Muhterem Yeşilyurt

Sen daha çok rüya görürsün alçak K......kırıkdaroğlu yaşın 73 olmuş bu gidişle Reisten sonra 80 yaşında Dostların(itlerile) ile birlikte belki iktidar olursun peh peh......
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kukla proje lideri fetöcülerin arkadaşı sırdaşı dostu
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