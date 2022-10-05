Alçaklara tepki yağdı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yapılan alçaklığa tepki gösteren Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Müslüman insanların kutsalı ile alay etmek elbette ki bütün insanları rencide etmiştir. Bu noktada gerekli işlemler yapılıyor ve gerekli cezaları alacaklarına inanıyoruz. Son dönemde bu şekilde skandal olayların artmasını da Türkiye’de Müslümanların yaşam biçimine tahammül edememelerine bağlıyorum. Toplum içerisinde kargaşa yaratıp insanları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ayrıca kanunlarımızda bu dini değeri aşağılama suçuna sadece 6 ay ile 1 yıl ceza öngürülüyor. Bu cezanın azlığı da bu tip insanların rahatlıkla suç işlemelerine sebep oluyor. Temennimiz yeni anayasada dini değeri aşağılama suçunun cezasının daha da ağırlaştırılarak caydırıcı bir güç olmasının sağlamasıdır” dedi.

“En ağır ceza verilmelidir”

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak da, “İslam’a ve değerlerimize hakaret etmenin cezasının arttırılmasını talep ediyoruz. Bu ceza ağırlaştırılmadığı sürece bu tür provokasyonların devamı gelecektir. Yüzde 90’ı Müslüman olan ülkemizde böyle skandallar ile milletimizi kutsallar üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Yakalanan bu şahıslar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu milletin değerleri ile öyle kolay kolay alay edilemeyeceği, aşağılanamayacağı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.