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Aktüel Alçaklar! Eğer yakalanmasalardı insanlar canlarından olabilirdi!
Aktüel

Alçaklar! Eğer yakalanmasalardı insanlar canlarından olabilirdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:35:00 -
Alçaklar! Eğer yakalanmasalardı insanlar canlarından olabilirdi!

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 40 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu Altındağ’da izinsiz olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sağlıksız şartlarda sahte deterjan üretilip depolandığı tespit edildi. Ekiplerin bahse konu iş yerine yaptığı baskında 40 ton 250 kilogram sahte deterjan, 1 adet deterjan ambalaj makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen deterjanın piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

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