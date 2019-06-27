Alçak saldırıda İP izi

Yavuz Selim İstanbul

Evladıyla birlikte cuma namazına giden Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik saldırıda İP’çilerin rolleri belirginleşiyor. Alçak saldırıda Alan’ı darp eden Ferhat Özcan’ın ismini saldırıdan birkaç saat sonra İP kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal tarafından duyurulduğu, saldırganların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da İP sempatizanı olduğu tespit edildi.

Sosyal medya ele verdi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarımız Alan’a beyzbol sopası, muşta ve bıçakla düzenlenen saldırıdaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmayı beklerken, FETÖ gölgesindeki İyi Parti’nin alçak saldırıdaki rolü gündeme geldi. Olayın meydana geldiği gün “ülkücü” etiketi yapıştırılan saldırganların isimlerinin henüz savcılık tarafından dahi belirlenemediği saatlerde, İyi Parti yetkilisinin tuhaf bir paylaşımda bulunduğu kaydedildi. İP’in Haymana Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olan Hamza Kabasakal’ın saldırıdan birkaç saat sonra “Twitter.com/kabasakalhamza” uzantılı sosyal medya adresinden saldırganın ismini açıkladığı ve “kardeşim” diye hitapta bulunduğu öğrenildi. Alan’ı darp eden Ferhat Özcan’ın ismini kanlı saldırıdan birkaç saat sonra duyuran Kabasakal’ın, 14 Haziran’da “Akit TV Haber Müdürü’ne saldırdığı iddia edilen Ferhat Özcan, Ankara Pursaklar MHP üyesi çıktı. Kamuoyunun bilgisine sunarım. MHP, partili kardeşimize sahip çıkacağınızı umuyorum” mesajını paylaştığı bildirildi.

Eşkıyanın avukatı da İP’çi

Şehir eşkıyası Ferhat Özcan’ın saldırıyı düzenlediğini bilen ve “kardeşim” diyerek hitap eden Kabasakal’ın yanı sıra, zanlıların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da İP sempatizanı olduğu öğrenildi. Kaplan’ın Twitter’da Meral Akşener’li paylaşımları beğendiği, İP milletvekili Yasin Öztürk’ün paylaşımlarını yakından takip ettiği bildirildi. Kaplan’ın “twitter.com/oguzafsar” uzantılı hesabında İP Beşiktaş İlçe Başkanı Tuncay Burusuk’un “Dışişleri bakanı @MevlutCavusoglu Irak’ta Türkmenlere zülüm ve soykırım yapan Barzaninin yemin töreninde ‘Kerkük Bayrağını ayaklar altına alanların’ anısına yapılan saygı duruşunda hazır ola geçerken! Genel Başkanımız @meral_aksener Beşiktaş’ta Kerkük bayrağını öpüp başına koydu” paylaşımını beğendiği tespit edildi. Kaplan’ın, Akşener’in grup toplantısındaki konuşmalarını da aynı şekilde beğendiği görüldü. Kaplan, Alan’a yönelik saldırıyı destekleyen beğenilere de yer verildiği ve Alan’ın kanlar içinde kaldığı fotoğrafa, “Hangi namuslu vatan evladı yapmış bunu acaba” yorumunu yapan kullanıcının yorumunu beğeniye aldığı öğrenildi.

Savcılık araştırıyor

Murat Alan’ı öldüresiye darp eden ve hayati tehlike olmadığı gerekçe gösterilerek salınan 4 saldırganın bağlantıları üzerinde durulduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan, Savaş Karaca isimli zanlıların derin ilişkilerine yoğunlaştığı öğrenilmişti. Saldırganları Ankara’dan İstanbul’a taşıyan otomobilde çakar lamba ile siren yer aldığı tespit edilmişti.

3 komutandan tazminat dâvâsı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, odatv’nin çarpıtmasına itibar ederek Murat Alan ve Akit TV’ye manevi tazminat davası açtı. Üç ayrı davanın her birinde Akit TV ve Alan’dan müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.