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Alçak saldırıda İP izi

Murat Alan’a yönelik saldırıdaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmayı beklerken, FETÖ gölgesindeki İyi Parti’nin alçak saldırıdaki rolü gündeme geldi. İP’li Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal, hırsızlık şüphelisi saldırganlardan Ferhat Özcan’ı kutlarken; eşkıyaların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da saldırıyı öven mesajları beğendiği ve İP sempatizanı olduğu öğrenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:02
Alçak saldırıda İP izi

 Yavuz Selim  İstanbul 

Evladıyla birlikte cuma namazına giden Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik saldırıda İP’çilerin rolleri belirginleşiyor. Alçak saldırıda Alan’ı darp eden Ferhat Özcan’ın ismini saldırıdan birkaç saat sonra İP kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal tarafından duyurulduğu, saldırganların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da İP sempatizanı olduğu tespit edildi.

Sosyal medya ele verdi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarımız Alan’a beyzbol sopası, muşta ve bıçakla düzenlenen saldırıdaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmayı beklerken, FETÖ gölgesindeki İyi Parti’nin alçak saldırıdaki rolü gündeme geldi. Olayın meydana geldiği gün “ülkücü” etiketi yapıştırılan saldırganların isimlerinin henüz savcılık tarafından dahi belirlenemediği saatlerde, İyi Parti yetkilisinin tuhaf bir paylaşımda bulunduğu kaydedildi. İP’in Haymana Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olan Hamza Kabasakal’ın saldırıdan birkaç saat sonra “Twitter.com/kabasakalhamza” uzantılı sosyal medya adresinden saldırganın ismini açıkladığı ve “kardeşim” diye hitapta bulunduğu öğrenildi. Alan’ı darp eden Ferhat Özcan’ın ismini kanlı saldırıdan birkaç saat sonra duyuran Kabasakal’ın, 14 Haziran’da “Akit TV Haber Müdürü’ne saldırdığı iddia edilen Ferhat Özcan, Ankara Pursaklar MHP üyesi çıktı. Kamuoyunun bilgisine sunarım. MHP, partili kardeşimize sahip çıkacağınızı umuyorum” mesajını paylaştığı bildirildi.

Eşkıyanın avukatı da İP’çi

Şehir eşkıyası Ferhat Özcan’ın saldırıyı düzenlediğini bilen ve “kardeşim” diyerek hitap eden Kabasakal’ın yanı sıra, zanlıların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da İP sempatizanı olduğu öğrenildi. Kaplan’ın Twitter’da Meral Akşener’li paylaşımları beğendiği, İP milletvekili Yasin Öztürk’ün paylaşımlarını yakından takip ettiği bildirildi. Kaplan’ın “twitter.com/oguzafsar” uzantılı hesabında İP Beşiktaş İlçe Başkanı Tuncay Burusuk’un “Dışişleri bakanı @MevlutCavusoglu Irak’ta Türkmenlere zülüm ve soykırım yapan Barzaninin yemin töreninde ‘Kerkük Bayrağını ayaklar altına alanların’ anısına yapılan saygı duruşunda hazır ola geçerken! Genel Başkanımız @meral_aksener Beşiktaş’ta Kerkük bayrağını öpüp başına koydu” paylaşımını beğendiği tespit edildi. Kaplan’ın, Akşener’in grup toplantısındaki konuşmalarını da aynı şekilde beğendiği görüldü. Kaplan, Alan’a yönelik saldırıyı destekleyen beğenilere de yer verildiği ve Alan’ın kanlar içinde kaldığı fotoğrafa, “Hangi namuslu vatan evladı yapmış bunu acaba” yorumunu yapan kullanıcının yorumunu beğeniye aldığı öğrenildi.

Savcılık araştırıyor

Murat Alan’ı öldüresiye darp eden ve hayati tehlike olmadığı gerekçe gösterilerek salınan 4 saldırganın bağlantıları üzerinde durulduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan, Savaş Karaca isimli zanlıların derin ilişkilerine yoğunlaştığı öğrenilmişti. Saldırganları Ankara’dan İstanbul’a taşıyan otomobilde çakar lamba ile siren yer aldığı tespit edilmişti.

3 komutandan tazminat dâvâsı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, odatv’nin çarpıtmasına itibar ederek Murat Alan ve Akit TV’ye manevi tazminat davası açtı. Üç ayrı davanın her birinde Akit TV ve Alan’dan müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Haber Müdürümüz Murat Alan
  4. cuma namazı
  5. Ferhat Özcan
  6. İP kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal
  7. Mehmet Kürşat Kaplan
  8. Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarımız Murat Alan
  9. FETÖ
  10. İyi Parti
  11. İP’in Haymana Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal
  12. MHP
  13. İP milletvekili Yasin Öztürk
  14. İP Beşiktaş İlçe Başkanı Tuncay Burusuk
  15. Murat Alan
  16. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı
  17. Serdar Acar
  18. Bayram Geçimli
  19. Savaş Karaca
  20. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
  21. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
  22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
  23. odatv
  24. Akit TV
  25. manevi tazminat

YORUM YAZ

  • ff35 dk önce
    Valla selahattin önkibar'ı ve Y.Selim Demirağ'ı beyzbol soparaırla paramparça ederlerken bu akitin sesi çıkmıyordu.. adamlarda kırılmadık kemik kalmamıştı ama zanlıları nezaretten saldılar.. bu zibidide hiç bişey yok.. okşayıp bırakmışlar. adamlar 3 gün tutuklu kaldı.. ama akitte 2 haftadır vıdı vıdı..
  • AhmetAhmet37 dk önce
    "MHP, partili kardeşimize sahip çıkacağınızı umuyorum” MHP'ye siz sahip çıkmadınız ki; MHP size sahip çıksın.....
  • AliAli43 dk önce
     Ama askeri terhislerin nedenini iyi sorgulamalı. acaba tasarruf mu? Ama bu çok anlamlı değil. Hele ki sınırlarımızda çıkmak üzere olan savaş varken asker gücümüzü niye azaltıyoruz. Zamanında osmanlı müttefiki ingilizler tavsiyesi ile terhisler hızlandırmış sonra da ülkemiz istila edilmişti. Bilmiyoruz ama bizler farklı düşünürken hiyanet içinde olan birileri mi var.

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