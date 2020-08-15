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Alçak plan! 37 kilogram TNT ile yakalandı

Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, beraberindeki 37 kilogram TNT ile Adana'da yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:19:00 -
Alçak plan! 37 kilogram TNT ile yakalandı

Türkiye'ye kurulan hain bir plan daha bozuldu. Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı terörist, beraberindeki 37 kilogram TNT ile Adana'da yakayı ele verdi.

Operasyon başlatıldı

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisinde şüpheli bir şahsın patlayıcı malzeme ile eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Şüpheli araç durduruldu

Başlatılan operasyonda iki şahsın içinde bulunduğu şüpheli bir araç durdurulurken, aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine uzman ekibe haber verildi. Olay yerine intikal eden uzman ekibin yaptığı arama sonucunda ise çantada, 20 kilogram patlayıcı madde (TNT) ele geçirildi.

"Otostop yaparken aldım"

Araç şöförünün sorgusunda, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine ise ekipler, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlattı.

Toprağa gömülü halde bulundu

Bomba arama köpekleri ile yapılan aramada yol kenarında toprağa gömülü halde yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha ele geçirildi. Böylelikle yakalanan terörist ile beraber toplam 37 kg TNT ele geçirilmiş oldu.

Bombalı eylem hazırlığında olan B.K. adlı teröristin, terör örgütü PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan sözde özel kuvvetler biriminde terör faaliyeti gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, teröristin tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda altın, döviz ve sahte kimlik ele geçirildi.

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