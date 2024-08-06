Alçak Katz, Eko'yu niye etiketledi? "Hayatımda bu kadar oynak bir siyasetçi görmedim"

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesini ele aldı. Genç, İmamoğlu'nun İsrail karşısındaki tutumunu ve söylemlerini sorguladı. Ayrıca, Katz'ın İmamoğlu'na yönelik beklentilerine dikkat çeken Genç, İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik açıklamalarını ve İsrail'in desteğini kazanma çabalarını irdeledi. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Bakın size bi'şey diyim mi?..

Hayır hayır bakın ben size başka bi'şey diyim!

Hayatımda bu kadar oynak bir siyasetçi görmedim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoldan geçen herkese göz kırpıyor.

Her yöne selam çakıyor.

İçeride neyse de, dışarıda da cilveleşiyor.

Yunanistan'a gider, Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet eder.

Ya da Atina'ya bağlanır, Yunan gazeteci: "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?.." diye sorar.

"Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yoktur..." der...

Yunan daha ne ister?

Eko'ya kurban olmasınlar da kime kurban olsunlar!

"Ne iş?..,Yunan seni övüp duruyor!?.." desen n'olur peki?..

"Arkadaş ben de anlamadım ki, beni niye seviyorlar. Bakın ben size bi'şey diyim mi? Sevgi çok güzel bi'şey. Sevelim sevişelim!.." der ve sıyrılır gider...

CHP'li vekil Namık Tan da; "Mavi Vatan'a masal" diyor.

Alayı Yunan'a çalışıyor. (Arkanı kolla Miço, CHP Yunanistan'da seçime girse kazanır ha!..)

Neyse, gelelim bizimkine.

Katliam şebekesinin en alçaklarından biri olan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya üzerinden kuduz bir it gibi ağzından salyalar akıtarak cumhurbaşkanımıza ve bayrağımıza saldırdı.

Mesajın sonuna da Eko'yu etiketledi. "Bak başkan, senden ümitliyiz, sizin tarafınızdayız." mesajı bu. Anlamamak için şey olmak lazım!

Hepimiz çullandık tabii. "Sana diyor Eko. Siyonistlerin umuduymuşsun!.." dedik haklı olarak.

Baktı ki iş kötüye gidiyor, Katz'a posta koyuyormuş gibi yaptı. 'Bayrağımıza ve cumhurbaşkanımıza dediklerini iade ediyorum' dedi. Binlerce çocuğun kanı, hukuk, özgür Filistin falan dedi...

Sonra çıktı konuştu?

"İsrail dışişleri bakanı yaptığı açıklamaya beni niye etiketledi? Düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan" dedi, döndü bize sordu! (Manevralar enteresanmış?! Söyleyene bak!)

Ulan CNN International'a özel röportaj verip, "Hamas terör örgütüdür" diyen kimdi?

Katil Siyonistlerin soykırımı perdeleme adına yürüttükleri kara propagandanın sözcülüğünü yaparak, Hamas'a "terör örgütü" dediğin için etiketlenmiş olmayasın?!

Siyonistler başka kimden medet umsun, seni değil de kimi etiketleyeceklerdi?

Üstelik sadece bir kaç ay önce CNN Int.'e verdiği röportajda değil.

"İsrail dışişleri bakanı yaptığı açıklamaya beni niye etiketledi?" diye sorduğu konuşmasında, Hamas'a yine terörist dedi.

Yani 'Katz amca sen merak etme, biz yine bildiğin gibiyiz' diyor.

Size bi'şey diyim mi?

Bizim oralarda oynak'a oynak derler.

Bakın size başka bi'şey diyim.

Oynamak kötü değildir.

Hayır yani oyunculuk iyidir, sanat iyi bi'şeyidir!

De, Katz niye etiketledi anlamadık!"