Albayrak’tan piyasayı rahatlatan açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citigroup ve Societe Generale’in düzenlediği konferansta yabancı yatırımcılar ile bir araya geldi. Türkiye’nin salgınla mücadelesini ve alınan tedbirleri anlatan Bakan Albayrak, pandeminin ekonomiye etkileriyle ilgili olarak “Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor ancak Türkiye’de salgın kontrol altında, veriler bunu gösteriyor. Bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz” dedi.

Büyümede pozitif sinyal

Soruları da cevaplayan Albayrak, makroekonomik verilere ilişkin gelen sorulara yanıt olarak Türkiye’de büyümenin pozitif tarafta kalacağını, enflasyon baskısı yaşanmayacağını ve yıl sonunda sınırlı cari açık öngördüklerini dile getirdi. Albayrak, “İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek” diye konuştu.

Rezervler yeterli

Swap hattı anlaşması, rezervler ve kura müdahale konularındaki soruları da cevaplandıran Bakan Albayrak Merkez Bankası rezervlerinin yeterli durumda olduğuna dikkat çekti. Albayrak, coronavirüs salgını sürecinde tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini desteklediğini kaydetti. Albayrak, “Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyorlar. Hazine’nin 2020’de çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolarda kaldı” dedi.

Albayrak, Merkez Bankası rezervlerinin etkin kullanıldığını belirterek swap hattı konusunda birden fazla yerle görüşmenin sürdüğünü söyledi. Albayrak, G20 ülkeleri, Türkiye’nin büyük ticari ortakları, serbest ticaret anlaşmasının olduğu ülkeler ile Türkiye’nin yüksek dış ticaret açığı verdiği ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Görüşmelerin tamamlanması durumunda hemen açıklama yapılacağını kaydeden Albayrak swap hattı konusunda önemli olanın yerel para birimlerinin kullanımı olduğuna dikkat çekti.

IMF ile Stand-by yok

IMF ile Stand-by’a yönelik hiçbir anlaşma olmadığını dile getiren Albayrak, ne döviz rezervi hedefi ne de kur hedefi olmadığını Türkiye’nin dalgalı kur rejiminden sapmayacağını ifade etti.