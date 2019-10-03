Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek haneye inen enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptı.03 Ekim 2019 Perşembe 12:13
Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şunları kaydetti:
"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.
Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık.
Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.
Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız."
YORUM YAZ