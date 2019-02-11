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Albayrak: Üretim artacak, fiyat istikrarı gelecek

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirtti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:00
Albayrak: Üretim artacak, fiyat istikrarı gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirtti. Albayrak, Twitter hesabından “Seracılık Kredi Paketi”ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini vurgulayan Albayrak, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. “Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun” diyen Bakan Albayrak, “tweet”inde kredi paketinin detaylarına ilişkin bir de infografik paylaştı.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:00
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. tarımsal üretim
  3. gıdada fiyat istikrarı
  4. Seracılık Kredi Paketi
  5. Ziraat Bankası kredi paketi

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  • Ahmet Ahmet 12 dk önce
    Damat sürekli güleceğine işini yapsın aç millet her şey yapar yazıkkkkkkkkk.

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