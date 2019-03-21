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Albayrak: Sektördeki süreç daha da hızlanacak

Albayrak: (Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

21 Mart 2019 Perşembe 13:00
Albayrak: Sektördeki süreç daha da hızlanacak

Albayrak: (Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:00
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