Albayrak: Sektördeki süreç daha da hızlanacak Albayrak: (Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

Albayrak: (Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

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