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Albayrak, indirim logosunu tanıtıp seferberliği başlattı: Logolarının bulunduğu mağazaları tercih edin

İndirim logosunu tanıtan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele seferberliği başlattı. Albayrak, vatandaşlardan bu logoların bulunduğu mağazaları tercih etmelerini istedi.

09 Ekim 2018 Salı 16:13
Albayrak, indirim logosunu tanıtıp seferberliği başlattı: Logolarının bulunduğu mağazaları tercih edin

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımızın, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti.

"Logolarının bulunduğu mağazaları tercih etmelerini istiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında vatandaşı memnun edecek adımları anlattı. Enflasyonla mücadelenin topyekün yapılacak bir iş olduğunu belirten Albayrak, firmalarla görüştüklerini ve ürünlerde yüzde 10 indirime gidilmesi yönünde karar verildiğini belirtti.

Bu mücadele kapsamında vatandaşlardan da beklentileri olduğunu belirten Albayrak, "Vatandaşlarımızın bu indirim logolarının bulunduğu mağazaları tercih etmelerini istiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:13
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak

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