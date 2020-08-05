  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Albayrak: 2020’nin en yüksek seviyesi oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini belirterek, “Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020’nin en yüksek seviyesi oldu” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:03:00 -
Albayrak: 2020’nin en yüksek seviyesi oldu

Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini vurgulayan Albayrak, “Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020’nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı