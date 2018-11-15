Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi

Buğra Kardan

Faizsiz yatırım enstrümanları ile dikkat çeken Albaraka Türk, şubeleşme atağına da devam ediyor. Bu çerçevede büyük şehirleri ve Anadolu illerini radarına alan banka Türkiye genelindeki 222., İstanbul’daki 90. şubesini Taksim’de açtı.

Bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Taksim’de bireysel ve kurumsal müşterilerin taleplerinin karşılanacağını; dijital bankacılığın ilk örneklerinin sunulacağını dile getirdi. Taksim’in İstanbul’un en önemli buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirten Utku, şu ifadeleri kullandı: “Buradaki hareketlilik ve canlılık dünyanın birçok mega şehri ile kıyaslanamayacak düzeyde. İş, yaşam, alışveriş, yeme içme ve turistik alanlarıyla gerçekten çok yüksek bir dinamizme sahip. Biz de kurum olarak uzun süredir Taksim’de bir şube açmayı çok arzu ediyorduk. İstedik ki buranın ruhuna, anlamına ve önemine uygun bir şube olsun. O yüzden gerçekten çok titiz bir çalışma yaparak Albaraka’nın ilk özel bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim’de açtık. A’dan Z’ye tüm bankacılık hizmetlerini vereceğimiz bu şubemizde ayrıca dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi merkeze alarak müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, samimi örneklerden birini sunarken diğer yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç uygulamaları deneyimleme imkânı tanıyacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız.”

Ekonomiye dev katkı

Ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduklarını anlatan Utku, “Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz” dedi. Utku ayrıca dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejilerinin merkezine koyduklarını işaret etti.