THY- Noukşot
0553 313 94 23

Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi

Katılım bankası Albaraka Türk, her alanda büyümeye devam ediyor. Üretimi, yatırımı ve ticareti finanse ederek ekonomiye önemli katkı sunan bankanın şube sayısı da 220’yi geçti.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:31
Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi

Buğra Kardan

Faizsiz yatırım enstrümanları ile dikkat çeken Albaraka Türk, şubeleşme atağına da devam ediyor. Bu çerçevede büyük şehirleri ve Anadolu illerini radarına alan banka Türkiye genelindeki 222., İstanbul’daki 90. şubesini Taksim’de açtı.

Bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Taksim’de bireysel ve kurumsal müşterilerin taleplerinin karşılanacağını; dijital bankacılığın ilk örneklerinin sunulacağını dile getirdi. Taksim’in İstanbul’un en önemli buluşma merkezlerinden biri olduğunu belirten Utku, şu ifadeleri kullandı: “Buradaki hareketlilik ve canlılık dünyanın birçok mega şehri ile kıyaslanamayacak düzeyde. İş, yaşam, alışveriş, yeme içme ve turistik alanlarıyla gerçekten çok yüksek bir dinamizme sahip. Biz de kurum olarak uzun süredir Taksim’de bir şube açmayı çok arzu ediyorduk. İstedik ki buranın ruhuna, anlamına ve önemine uygun bir şube olsun. O yüzden gerçekten çok titiz bir çalışma yaparak Albaraka’nın ilk özel bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim’de açtık. A’dan Z’ye tüm bankacılık hizmetlerini vereceğimiz bu şubemizde ayrıca dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi merkeze alarak müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, samimi örneklerden birini sunarken diğer yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç uygulamaları deneyimleme imkânı tanıyacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız.

Ekonomiye dev katkı

Ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduklarını anlatan Utku, “Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz” dedi. Utku ayrıca dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejilerinin merkezine koyduklarını işaret etti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:31
  1. İstanbul
  2. Albaraka Türk
  3. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim yine yüzleri güldürdü
    1. Eminevim yine yüzleri güldürdü
    2. ABD'de ölü sayısı 56 oldu! 130 kişi..
    3. Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi
    4. Bakan açıkladı! ABD'li firma 75 milyon..
    5. Sancaktepe’de suçlu kovalayan polisler..
    6. İstanbul'daki projeleri uçuracak..
    7. Bursa'da sobayı yakarken halıya düşen..
    8. İstanbul Havalimanı için ‘promosyonlu..
    9. Kocaeli'de baba ve 2 kızı son anda..
    10. Darbecilerin yüzüne 'zoom' yapmış
    11. Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak..
    12. UBER, Türkiye'de 1 milyar dolar zarar..
    13. 5.5 milyon konut dönüşüm bekliyor
    14. İmam Hatiplerin sayısı Bağbuğ'u..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. Yeni ceza sistemi geliyor! Kadın ve..
    17. Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi..
    18. Fenerbahçe teknik direktörünü buldu!
    19. Canan Karatay'a şok suçlama... 'Bile..
    20. Avrupa Birliği’nin yeni derdi İtalya
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!