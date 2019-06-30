Albaraka Türk’ten örnek proje: Ustalar Sahada Albaraka Türk, kurumdan emekliye ayrılan yöneticilerin tecrübelerini yeni çalışanlara aktarmaları hedeflediği ‘Ustalar Sahada’ projesini hayata geçiriyor.

Albaraka Türk, ‘Ustalar Sahada’ projesini hayata geçiriyor. Projeyle kurumdan emekliye ayrılan yöneticilerin tecrübelerini yeni çalışanlara aktarmaları hedefleniyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, ‘Ustalar Sahada’ projesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Kültürümüzü, değerlerimizi benimsemiş ve bankamızda değişik kademelerde görev aldıktan sonra pozisyonlarını kendilerinden bir sonrakilere emekliliğe ayrılarak bırakmış ustalarımızı unutmuyor. Yaşamları boyunca bankamıza bilgi ve tecrübeleriyle sahip çıkmalarını arzuluyoruz. Bu çerçevede ‘Ustalar Sahada’ projemizi hayata geçiriyoruz.”

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