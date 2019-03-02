Albaraka Türk’ten ‘İhracat Finansmanı Kampanyası’

Katılım bankası Albaraka Türk, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başlattı. ‘İhracatın Finansmanı Kampanyası’ kapsamında mikro işletmelere ve KOBİ’lere Euro’da yüzde 0,34, dolarda yüzde 0,48 ile 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade seçeneği sunuluyor.

Avantajlar çok

30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya katılacak ihracatçılar aynı zamanda kargomkolay.com’dan yurt dışı gönderimlerinde yüzde 50’ye varan indirim, döviz alım belgesi işlemlerinde kur farkı istisnası, uygun fiyatlarla kati poliçe imkânı gibi avantajlardan faydalanıyor.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, ihracatın ekonominin itici gücü olduğuna; büyüme ve kalkınmada önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Bu anlayışla pek çok kampanyayı hayata geçiriyoruz. Yeni kampanyamızda da uygun finansman oranı ve vade seçenekleri ile ihracatçılarımıza çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.