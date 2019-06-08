Albaraka Türk’ten doğaya tam destek

Katılım bankası Albaraka Türk, doğaya değer katan çalışmaları kapsamında başlattığı ‘Sıfır Atık’ değişim hareketiyle bin 892 ağacın kesilmesini engellerken; 456 bin 289 kilovat saat enerji ve 3 bin 116 metreküp su tasarrufunun yanı sıra 19 bin 670 metreküp sera gazının doğaya salınımını önledi. Karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen Albaraka Türk; atık kâğıtların geri dönüşümü, iş süreçlerinin sistem üzerinden yürütülmesi, eğitim programlarında dokümanların dijitalleştirilmesi, şubelerde afiş ve broşür yerine TV ekranlarının kullanılması gibi tedbirlerle ilk etapta yıllık yaklaşık 22 milyon A4 kâğıttan tasarruf etti. Banka 2018 yılında sadece genel müdürlük binasından 6,8 ton atık kâğıdı geri dönüşüme kazandırarak Ümraniye Belediyesi’nden ‘Geri Dönüşüm Doğaya Vefa’ plaketi aldı.