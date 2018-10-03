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Albaraka Türk, ‘Insha’yı Almanya’da hizmete sundu

Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere hayata geçirdiği ‘Insha” projesini Almanya’da çok sayıda katılımcının yer aldığı özel bir toplantıyla tanıttı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:18
Albaraka Türk, ‘Insha’yı Almanya’da hizmete sundu

İnsha’nın tanıtım toplantısına katılan Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahreyn Al Baraka Bankacılık İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adnan Ahmed Yousif, “Bugünkü heyecanımız, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yolculuğunda ve Al Baraka Bankacılık Grubu’nun tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu adım, global finans sektöründe 40 yıla yayılan başarılarımızın bir özeti niteliğinde” dedi.

Hedef tüm Avrupa

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Almanya’ya ilk kez insha hizmetini sunuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu hizmetle, Almanya’daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. “insha” projesinin Avrupa pazarına girme konusunda öncü bir strateji olduğunu belirten Utku, Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuzla, Türk vatandaşlarının ve diğer Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm getirmek ve katılım bankacılığını dünya çapında güçlendirmek için ‘inşa’ projesini geliştirdik. İlk durağımız Almanya oldu; amacımız bu hizmetleri tüm Avrupa’daki Müslümanlara sunmak” açıklamasında bulundu.

Yaşamı kolaylaştıran şubesiz bankacılık

“Insha”, fiziksel belgeler sunmak veya banka şubesine gitmek gibi gereksinimleri ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarına birkaç dakika içinde bir hesap açma imkanı sunuyor. “Insha”, kullanıcıların günlük yaşamlarına da odaklanarak zekat asistanı gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar da içeriyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:18
  1. İnsha
  2. Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahreyn Al Baraka Bankacılık İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adnan Ahmed Yousif
  3. Albaraka Türk
  4. Albaraka Türk Katılım Bankası
  5. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku

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