Albaraka Türk BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korudu

Karbon ayak izini önemli ölçüde azaltan banka, endekste yerini muhafaza ediyor.

Mücadele sürüyor

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek K. Temsah, sürdürülebilirlik konusuna önem verdiklerini ifade ederek, “Öyle ki artık bu konu kendimize belirlediğimiz bir hedeften ziyade rutin faaliyetlerimizin ve hayatımızın bir parçası haline geldi” dedi. Temsah, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm paydaşlarımıza yansıtmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adınamücadele ediyoruz, edeceğiz. Ayrıca çalışmalarımızın neticesinde Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerimizi koruduğumuz için de mutluyuz” diye konuştu.

Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanında lider pozisyonunda. 2019’dan bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk ve tek katılım bankası konumunda.

Dünya takibinde

Topluma ve doğaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için her geçen gün hedefleri ile aksiyonlarını geliştiren banka, iş modelini Çevresel Sosyal Yönetişim Sistemi’ne (ÇSY) uygun olarak kurguluyor.

Albaraka Türk, tüm paydaşlarıyla çalışarak sürdürülebilir iş modelini geliştirmeye devam ediyor. Dünyayı yakından takip ederek oluşturduğu planları ve aksiyonları güncel tutuyor.

Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative-SBTi) de katılarak gelecek günlerde şirketin emisyonlarının etkisini azaltacak hedefler belirleyerek sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine devam etmeyi amaçlıyor.