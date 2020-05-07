Albaraka Türk '5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni instagram'a taşıdı

Albaraka Türk’ün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana düzenlediği ve en son 5’incisi gerçekleşen “Uluslararası Albaraka Hat Yarışması’nda dereceye giren eserler tezhiplenerek Albaraka Hat Koleksiyonu’ndaki yerini aldı. Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen yarışma sergisine, özgün içeriklerle yeni bir form kazandırıldı ve toplamda 70’in üzerinde instagram hikâyesiyle Albaraka Sanat’ın resmî instagram hesabında https://www.instagram.com/albarakasanat/ sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründeki başarısını kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda banka 2005 yılından bu yana başta hat sanatı olmak üzere çeşitli sanat dallarındaki faaliyetlere destek olmayı sürdürüyor. Uluslararası Hat Yarışması ve özel siparişlerle oluşturulan Albaraka Hat Koleksiyonu Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarında sergileniyor.

“Hat sanatına ve sanatçılarımıza desteğimiz sürecek”

Dereceye giren eserleri Albaraka Sanat’ın resmî instagram hesabı üzerinden sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “2017’de duyurusunu yaptığımız ve 2018’de sonuçlandırdığımız yarışmamızda dereceye giren eserler tezhiple süslenerek koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Bu yılki yarışma sergimizi ise ilk kez sosyal medyada farklı bir içerikle sunuyoruz. Hat sanatının 5 farklı dalında, kıymetli jürimizin yüzlerce eser arasından itinayla seçtiği eserleri Instagram’daki takipçilerimizle buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra kültür sanat alanında da çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Hat Yarışması da hat sanatına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. 2005 yılından bu yana uluslararası yarışmalar düzenliyor ve dereceye giren eserleri koleksiyonumuza kazandırarak sanatçılarımıza destek sağlıyoruz. Hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığımız bu yolda, bu sanatın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.