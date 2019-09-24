Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan 2,25 milyon TL yatırım

Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj’ın 2. Dönem start-up’larından “TamEntegre” ve “Kronnika” şirketlerine 2,25 milyon lira tutarında yatırım yaptı. Fon, bu yılın mart ayında da 1 milyon TL ile yine Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden “Kartoon 3D ve Inooster” girişimlerine yatırım yapmıştı. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu dile getirerek, Girişim Sermayesi Fintech Fonu ile iki yeni girişimi daha desteklemiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Utku, “İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.