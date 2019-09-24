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Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan 2,25 milyon TL yatırım

Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj’ın 2. Dönem start-up’larından “TamEntegre” ve “Kronnika” şirketlerine 2,25 milyon lira tutarında yatırım yaptı.

24 Eylül 2019 Salı 10:10
Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan 2,25 milyon TL yatırım

Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), Albaraka Garaj’ın 2. Dönem start-up’larından “TamEntegre” ve “Kronnika” şirketlerine 2,25 milyon lira tutarında yatırım yaptı. Fon, bu yılın mart ayında da 1 milyon TL ile yine Albaraka ekosisteminde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden “Kartoon 3D ve Inooster” girişimlerine yatırım yapmıştı. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu dile getirerek, Girişim Sermayesi Fintech Fonu ile iki yeni girişimi daha desteklemiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Utku, “İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem Albaraka Garaj hem de Girişim Sermayesi Fonumuz ile çok daha fazla girişimciye desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:10
  1. Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF)
  2. Albaraka Garaj
  3. start-up
  4. TamEntegre
  5. Kronnika
  6. Albaraka ekosistemi
  7. Albaraka Garaj girişimleri
  8. Kartoon 3D ve Inooster
  9. Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku
  10. Albaraka Türk
  11. Girişim Sermayesi Fintech Fonu

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