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Gündem Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
Gündem

Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akılalmaz açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı savaştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:00:00 -
Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

 yeniakit.com.tr 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşmaları için Suriye'den paralı askerler gönderdiği hezeyanında bulunan Paşinyan, "Delil olarak sunulabilecek videoları internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden rahatlıkla bulabilirsiniz" diyerek somut delil sunmaktan kaçındı.

Ateşkesi bozan tarafın kendileri olmalarına rağmen küstah bir şekilde Türkiye'yi suçlayan Paşinyan, "Türkiye bizzat yabancı militanları Dağlık Karabağ'daki savaş bölgesine transfer etti. Türkiye'nin isteğiyle Dağlık Karabağ üzerinde savaş başladı" dedi.

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Paşinyan, işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusu karşısında perişan olduğunu unutup gülünç sözler sarfetti.

Azerbaycan ordusunun tek başına Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerine karşı savaşacak durumda olmadığını iddia ederek alay konusu olan Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan'ı himaye altına alarak bölgeye paralı savaşçılar ve hatta kendi birliklerini gönderdiğini söyledi.

Yalanın ucunu iyice kaçıran Paşinyan bununla da yetinmeyerek Pakistan ordusunun özel kuvvetlerinin de Azerbaycan ordusuna destek olduğunu ifade etti.

 

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