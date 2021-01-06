Alay konusu olan CHPli başkandan ilginç savunma: Benim iyi oyuncu olmadığımı söylüyorlar
CHP'nin müftü karısına oyunculukta taş çıkartan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hayali görüşmesi nedeniyle sosyal medyada alay konusu olmasının ardından ilginç bir savunma yaptı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği ve sosyal medyada alay konusu olan hayali görüşmeye ilişkin ilginç bir açıklama yaptı. CHP'li Başkan, rantı kestiği için sosyal medya üzerinden kendisine saldırıldığını söyledi.
İlginç bir açıklamada bulunan CHP'li Öküzcüoğlu'nun, "Benim iyi oyuncu olmadığımı söylüyorlar" ifadesi ise dikkat çekti.