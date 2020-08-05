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Spor

Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:54:03 -
Alaves, teknik direktörlüğe Pablo Machin'i getirdi

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, teknik direktör Pablo Machin ile anlaştı.

Alaves Kulübü, 45 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı.

Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti.

La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.

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