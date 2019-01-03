Alanyasporlu oyuncular kas kuvveti testinden geçti

Alanyasporlu oyuncular kas kuvveti testinden geçti03 Ocak 2019 Perşembe 16:12
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da oyuncular, devre arası hazırlıkları kapsamında kas kuvveti testinden geçirildi.
Devre arası çalışmalarını Alanya'da sürdüren turuncu-yeşilli takımın kuvvet antrenmanında, "nordbord" ve "smartjump" testleri uygulandı.
Futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından, antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Akdeniz ekibi, devre arası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.
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