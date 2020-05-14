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Spor

Alanyasporlu N’Sakala’dan ’yalan haber’ paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı sol beki Fabrice N’Sakala, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:02:04 -
Alanyasporlu N’Sakala’dan ’yalan haber’ paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı sol beki Fabrice N’Sakala, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.


Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N’Sakala, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. N’Sakala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, transfer olacağı yönünde çıkan haberi paylaşarak üzerine ’’yalan haber’’ yazdı. N’Sakala, paylaşımında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirterek, “ Üzgünüm bu haberler yalan. Bu gerçeği yansıtmayan haberler yüzünden çok fazla mesaj alıyorum” dedi.

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