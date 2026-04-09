Alanyaspor’da Trabzon seferberliği: Sahada taktik, akılda galibiyet var!
Süper Lig’de puan tablosunun kritik eşiğinde bulunan Alanyaspor, ligin devlerinden Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Her maçı bir final havasında gören turuncu-yeşilli ekipte, antrenmanların dozu her geçen gün artıyor. Teknik heyetin "mutlak galibiyet" parolasıyla hazırladığı çalışma programında, oyuncuların hırsı ve kondisyonu dikkat çekiyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas organizasyonları üzerinde duran turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.
Spor
