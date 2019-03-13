Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.

Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı. Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı için futbolculara başarı diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.