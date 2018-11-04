Süper Lig’in 11. Haftasında Ankaragücü-Kayserispor, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçları vardı. Ankaragücü Kayserispor maçı 3-1 sona erdi. Peki Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı sonucu ne oldu? Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?

Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Kasımpaşa ile Antalyaspor karşılaşmasında ise stor Kasımpaşa 1, Antalyaspor 2 oldu. Süper Lig’in 11. Hafta maçları yarın oynanacak, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek. Süper lig 11. hafta maç sonuçlarına göre, 24 puanla Başakşehir 1. Sırada yer alırken, Başakşehir’i 4 puan geride Galatasaray takip etmekte. Alanyaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 11. Dakikada Adem Büyük’ün attığı golle Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti. Alanyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor maç sonucuna göre, Yeni Malatyaspor 18 puanla 7. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.