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Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 11. Haftasında Ankaragücü-Kayserispor, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçları vardı. Ankaragücü Kayserispor maçı 3-1 sona erdi. Peki Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı sonucu ne oldu? Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?

04 Kasım 2018 Pazar 18:01
Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 11. Haftasında Ankaragücü-Kayserispor, Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçları vardı. Ankaragücü Kayserispor maçı 3-1 sona erdi. Peki Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı sonucu ne oldu? Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?

Medipol  Başakşehir, Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Kasımpaşa ile Antalyaspor karşılaşmasında ise stor Kasımpaşa  1,  Antalyaspor 2 oldu. Süper Lig’in 11. Hafta maçları yarın oynanacak, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek. Süper lig 11. hafta maç sonuçlarına göre, 24 puanla Başakşehir 1. Sırada yer alırken, Başakşehir’i 4 puan geride Galatasaray takip etmekte. Alanyaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 11. Dakikada Adem Büyük’ün attığı golle Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti. Alanyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor maç sonucuna göre, Yeni Malatyaspor 18 puanla 7. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:01
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Alanyaspor-Malatyaspor maç sonucu kaç kaç bitti?
  8. Alanyasyor-Yeni Malatyaspor maçı sonucu ne oldu?
  9. süper lig 11. hafta sonuçları

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