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Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'a şok!

Süper Lig'de bu akşam Alanya ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, karşılaşmaya İstanbul'daki taraftarından yoksun çıkacak.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:33
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'a şok!

Türk Hava Yolları'nın Alanya - Gazipaşa seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. Bunun sonucunda ise Galatasaray taraftarları ve takımı takip eden basın mensupları havaalanında kaldı.

Sorun çözüme kavuşturulamadığı takdirde İstanbul'daki taraftarlar ve basın mensupları maça gidemeyecek.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:33
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