Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hedef 3 puan.Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...21 Nisan 2019 Pazar 11:31
Süper Lig'in 29. haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...
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Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Campos, Ozan, Efecan, Fernandes, Cisse
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, M.Topal, Jailson (Tolgay), Eljif, Dirar Valbuena, Ayew
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