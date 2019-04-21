Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 29. haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hedef 3 puan.Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...

Süper Lig'in 29. haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar... Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Başakşehir Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Campos, Ozan, Efecan, Fernandes, Cisse Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, M.Topal, Jailson (Tolgay), Eljif, Dirar Valbuena, Ayew

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