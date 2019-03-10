Alanyaspor BB Erzurumspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.







Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano’nun vuruşunda top Lokman’ın eline çarpınca hakem Mete Kalkavan VAR’ın ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kulanan Cisse’nin vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.

52. dakikada Eduok’un sol kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Emrah vuruşunda kaleci Haydar topu çeldi.

59. dakikada Ozan Tufan’ın sağdan ortasında arka direkte Papiss Cisse, Kanstrup’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Welinton, sağ üst köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

77. dakikada Sunu’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu almak isteyen Leo, Efecan’ın müdahalesiyle yere düşünce Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, kalenin ortasına çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın uzun pasını Cisse ceza sahası çizgisi üzerine topun gelişine ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

90+3. ceza sahasına sokulan Efecan, Emre’nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4’üncü kez penaltı noktayı işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse’nin vuruşu üsten dışarı çıktı.







Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Mehmet Metin x, Abdullah Bora Özkara x

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Fabrice N’Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Tzavellas xxx, Baiano xxx, Sackey xxx, Josef Sural xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78 x), Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Ozan Tufan xxx (Taha Yalçıner dk. 90 ?), Cisse xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xxx, Lokman Gör x, Serkan Kurtuluş x, Pierre Kanstrup x, Leo Schwechlen xx, Samuel Eduok x (Gilles Sunu dk. 61 x), İbrahim Akdağ x (Moussa Kone dk. 34 x), Jasmin Scuk x (Taylan Antalyalı dk. 75 ?), Emrah Başsan xx, Gabriel Obertan xx, Ridge Munsy xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Sefa Akgün, Siphiwe Tshabalala, Kristian Opseth

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Cisse (dk. 45+2), Welinton (dk. 59 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Sunu (dk. 77 pen.)

Sarı kartlar: Kanstrup (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)