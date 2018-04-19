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Alanyalı futbolculardan Çavuşoğlu’na sürpriz!

32 puanla Süper Lig'in 14. sırasında bulunan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, Başkan Hasan Çavuşoğlu’na sürpriz yaptı.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:53
Alanyalı futbolculardan Çavuşoğlu’na sürpriz!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun doğum günü, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp idari personelinin katılımıyla antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Üzerinde fotoğrafı yer alan doğum günü pastasının mumlarını söndüren başkan Çavuşoğlu, pastayı alkışlar eşliğinde kesti.

Asbaşkan Kamil Köseoğlu ise başkan Çavuşoğlu'na Alanyaspor'un 2017-2018 sezonu posterini hediye etti. Daha sonra başkan Çavuşoğlu tebrikleri kabul ederek kutlamaya katılanlara teşekkür etti.

Kutlama sonunda ise toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:53
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