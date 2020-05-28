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Aktüel

Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:06:47 -
Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih Uysal (22) kullandığı 07 AIZ 505 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet asfalt zemine savrulurken, kazanın şiddetiyle sürücü Uysal yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, yaralıya ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan gelen kadın doktor yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uysal’ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uysal’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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