Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
Aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Semih İ, yanındaki tabancayla Çın'a ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Çın, ambulansla kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Bölgede devriye gezen, "Gece Kartalları" adı verilen bekçiler tarafından aynı bölgede yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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