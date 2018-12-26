Alanya'da sahte içki operasyonu!
Alanya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 2 bin 884 gümrük kaçağı şişe ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.26 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 bin 884 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçede bir ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Büyükhasbahçe Mahallesi Köşkyolu Caddesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi.
2 bin 884 içki ele geçirildi
Operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 884 şişe içki ele geçirildi. Barkod okuma cihazıyla yapılan kontrollerde şişelerin "Şüpheli bandrol" uyarısı verdiği, içki şişelerinde bulunan bandrollerin orijinal olmasına rağmen farklı içki türlerine ait bandroller olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili Okan O. gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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