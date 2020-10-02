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Aktüel Alanya'da dernek lokaline kumar operasyonu
Aktüel

Alanya'da dernek lokaline kumar operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:09:37 -
Alanya'da dernek lokaline kumar operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar operasyonunda 6 kişi hakkında 25 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir derneğin lokaline operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynayan 5 kişi ile bir lokal görevlisi gözaltına alındı, masadaki 57 bin 100 liraya da el konuldu.

"Kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralını ihlal" suçlarından 6 kişi hakkında toplam 25 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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