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Aktüel

Alanya'da çıkan kavgada darbedilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:31:51 -
Alanya'da çıkan kavgada darbedilen kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde sokakta karşılaşan Ali Çelik (45) ve Z.T. (42) iddiaya göre, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. tarafından darbedilen Çelik ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adi Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Z.T, polis tarafından gözaltına alındı.

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