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Aktüel

Alanya’da çalılık yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde otellerin olduğu bölgeye yakın noktada çıkan çalı yangını kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:32:15 -
Alanya’da çalılık yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde otellerin olduğu bölgeye yakın noktada çıkan çalı yangını kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Henüz nedeni belirlemeyen yangın saat 12.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi’ndeki çalılık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alanya Belediyesi’ne ait sulama aracından da seferber olduğu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına yakın bölgede otellerin ve ormanın olması paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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