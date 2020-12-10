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Aktüel Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Aktüel

Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:32:16 -
Alanya'da avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'ndeki bahçeden avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Buna göre Oğuzhan K'nin (33) farklı bahçelerde yaklaşık 40 bin avokado çaldığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi, bir bahçede avokado topladığı sırada yakaladı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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