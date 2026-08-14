Alanya'da amatör balıkçı oltayla boyu kadar kuzu balığı yakaladı

Alanya ilçesinde balık tutmaya çıkan balıkçı Osman Aktitiz, olta çıkrık makinesi olarak adlandırılan amatör bir olta ile 20 kilo ağırlığında kuzu balığı tuttu. Balığı naylon poşete sarıp sırtına alan Aktitiz'i görenler, poşette ne olduğunu anlamaya çalışırken, balık av malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Osman Aktitiz, iş yeri önünde balığı sergiledi. Bazı vatandaşlar balığın görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşların ise korktukları gözlendi.

Daha önceden de bu büyüklüklerde balık tuttuğunu söyleyen Osman Aktitiz, 15-20 dakika gibi kısa sürede balığı tekneye çıkarmayı başardıklarını belirterek o anları şöyle anlattı:

"Sabah bir arkadaş ile balığı çıktık. Önce bir küçük balık tutuk ve onu oltanın ucuna yem yaparak Korsanlar Mağarası olarak bilinen yerde denize attık. 10 dakika içinde oltaya balık takıldı. Bayağı güçlü ve büyük balık olduğu belliydi. Balığı çekerken başka bir balıkçı arkadaş arayarak denizde motorlarının bozulduğunu ve açığa doğru sürüklendiklerini söyleyerek yardım istedi. Şansımıza oltadaki balık bizi fazla yormadı ve el yordamı ile 15 dakika içinde dev kuzu balığını tekneye çektik. Sonrasında ise arkadaşları kurtararak kıyaya götürdük" dedi.