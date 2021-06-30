Alanya’da alçaklık! Başörtülü YKS öğrencisiyle dalga geçilmiş

Uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul eden başörtüsü meselesi Alanya’da yeniden hortladı. İddialara göre; pazar günü YKS sınavına Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’nda girecek olan bir başörtülü öğrenci, sınav görevlileri tarafından mobbinge maruz kaldı. Sınav görevlileri öğrenciye “Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun, çıkarsana. Fen Lisesi’nde ne işin var sen imam hatipte okusana. Senin gibi tipler imam hatipte okur, fen lisesinde bilim olur. Sınavdan atsak mı? Sen doktor olsan nolur AK Parti'nin işlerini yapmazsa senden hiçbirşey olmaz” şeklinde sözler sarf ettiler.

Sınav görevlilerinin ayrıca, "Gazipaşalıysan söyleme, Gazipaşalıları sevmem." dediği, öğrencinin Tarsuslu olduğunu söylemesinin ardından ise "Ben doğuluları sevmem, Gazipaşa'da Alanya'nın doğusunda, sen Alanya'da doğmuşsun neyse." dediği iddia edildi.

Sınav öncesi psikolojisi bozulan öğrenci sınav sonrası durumu ailesine anlatınca konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’da böyle bir konuya kayıtsız kalmayarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci şikayetçi oldu ve ifade verdi!

Alçakça bir tutumla karşılaşan YKS öğrencisinin verdiği ifade şöyle:

“27.06.2021 saat 10.15 de başlayacak olan YKS sınavı için sınava girecek olduğum Barbaros Azakoğlu ortaokul 3. kat 16. nolu salona saat 09.45 sıralarında geldiğimde salonun giriş kapısında biri uzun boylu biri kısa boylu iki salon görevlisi kimliğimi ve sınav giriş belgemi kontrol etmek amacı ile aldılar. Uzun boylu olan maskemi çıkarmamı istedi ve bana "kimlikte ki fotoğrafa hiç benzemiyorsun dedi." Kimliktekinin ben olduğumu söyledim ve sınava girecek olduğum 2 nolu sıraya oturdum. Benzetmeme sebepleri kimliğimde ki fotoğrafım da açık olmam olabilir. Sonrasında kısa boylu olan sınav görevlisi giriş belgesi ve kimliğimle yanıma geldi ve nereli olduğumu sordu. Yan tarafımda benim gibi sınava girecek olan bayan "Gazipaşalıysan söyleme Gazipaşalıları sevmiyormuş" dedi . "Ben Tarsusluyum." diyince " Ben doğuluları sevmem. Gazipaşa da Alanya‘nın doğusunda. "sen Alanya’da doğmuşsun, neyse. Hangi okul mezunusun" diye sordu. Bende Hüseyin Girenes Fen Lisesi dedim. "Fen lisesinde ne işin var? Sen İmam Hatip'te okusana. Senin gibi tipler imam hatipte okur. Fen liselerinde bilim olur" dedi. Bunun üzerine benimde bilimle ilgilendiğimi bu yüzden sınava geldiğim söyledim. Sonrasında tekrar fotoğrafıma baktılar. Bana " sen bu fotoğraftakine benzemiyorsun" dediler. Bende bayan bir öğretmene tuvalette başörtümü açıp gösterdiğimi söyledim. Daha sonra yine kısa boylu olan bana karşı "Bu sıcakta başörtünü niye takıyorsun? çıkarsana" dedi. Diğer gözetmene dönerek "öğrenciyi sınavdan atsak mı? " diyerek aralarında gülüştüler. Yine kısa boylu gözetmen yanıma gelerek "Senden doktor olsa ne olur? AK Parti'nin işlerini yapmazsan senden hiçbir şey olmaz" dedi. Bu konuşmaları yanımda sınava giren öğrenciler hatta diğer sınav görevlileri de duymuştur. Sonrasında sınav kurallarını okumaya başladılar ve saat 09.55 sıralarıydı ve dışarıya çıkmam sınava geri alınmama sebebim olacaktı. Bu yüzden bu durumu dışarıya çıkıp birilerine anlatamadım. Benim dört yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikolojiyle girdim. Bana bu konuşmaları yapan kısa boylu sınav görevlisinden davacı, şikayetçiyim.”