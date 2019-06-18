Alan’a kör kaldılar...

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Milli irade düşmanı cuntacıları hedef alarak söylediği sözler bağlamından kopartılarak servis edilen ve akabindeki süreçte ise tetikçi medyanın hedef göstermesiyle fiziksel lince maruz kalan Murat Alan’a yönelik çirkin saldırıya sözde meslek örgütleri ve demokrasi havarileri kör kaldı. Kamuoyunun her kesiminden menfur saldırıya tepki yağarken, elim olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başta olmak üzere birçok meslek örgütü Alan’a yapılan saldırıya dair tek kelime etmedi. Anadolu’nun en ücra kasabasında yerel gazetecilik yapan bir ismin ayağına taş batsa, ortalığı velveleye veren meslek örgütlerinin, Türkiye’nin en güçlü gazetelerinden Akit’in yayı kurulu üyeliğin yapan Alan’a sessiz kalması maşeri vicdanı yaraladı. Yine söylemlerinde sürekli olarak demokrasi nutukları atan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’den de herhangi bir açıklama gelmedi.