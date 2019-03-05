Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 10. Kez gerçekleşecek olan Ot Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden gelen misafirleri ağırlanacak. Peki, Alaçatı Ot Festivali bu yıl ne zaman olacak?

Alaçatı Ot Festivali bu yıl ne zaman olacak?

2010 yılından beri düzenlenmekte olan festivalde bölgede yetişen otlardan yapılan yemeklerle ot çeşitlerinin tanıtılması hedeflenmektedir. Festival ilkbahar aylarında yapılmaktadır. Bu yıl 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak festival, Alaçatı’nın tadını doyasıya çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.