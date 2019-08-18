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Alacam’da Türk Halk müziği konseri

Samsun’un Alaçcam ilçesinde Türk halk müziğe konseri düzenlendi.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:48
Alacam’da Türk Halk müziği konseri

Samsun’un Alaçcam ilçesinde Türk halk müziğe konseri düzenlendi.


Alaçam Belediyesince Sosyal Tesisleri Temel Atma Töreni ve Sünnet Şöleni Şenlikleri kapsamında, Ankaralı Ayşe Dinçer ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarından Neşe Demir konser verdi.


Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlene konserde konuşan Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, "Alaçam Belediyesi Sosyal Tesislerimizin temeli attık. Karşıyaka Mahallemizin yolunu asfaltladık ve köprü yapımı kaldığı yerden devam ediyor. İlçemizin bir çok yerinde asfalt yol çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren doğal gaz çalışmalarına başlıyoruz. İlçemize en kısa zaman yeni bir hayvan pazarına kavuştururuz. İlçemizde Yenice ve Kızlan mahallerinde spor tesisleri kazandıracağız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Bugün burada olmamıza vesile olan sizlersiniz sizlere şükranlarımı sunuyorum. Genç iş adamları derneğimizi kuruyoruz. Yeni fikirler ve daim etsin inşallah. Biz Alaçamı Seviyoruz . 30 yıllık siyasi hayatım boyunca asla menfaat ve koltuk uğruna siyaset yapmadım. Benim için her şey Alaçam’a ve halkımıza hizmetten geçiyor. Konserde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Yaklaşık 2 saat süren konserde Ankaralı Ayşe Dinçer ve Neşe Demir sevilen hareketli şarkıları ve oyun havalarıyla kalabalığı coşturdu. Başkan Acar, konser sonunda Ayşe Dinçer, Neşe Demir, sunucu Kasım Aslan, Zurna ve üflemeli sazlar sanatçısı Adil Çelebi ve Tuncay Gönen ve Orkestrası Grup Dincer’e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:48
  1. konser
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