Alaçam dağlarındaki yangın söndürüldü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Alaçam Dağlarında başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Alaçam Dağlarında başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarargördü.

Dursunbey’in Alaçam Dağlarında öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alan küle dönerken soğutma işlemleri devam ediyor. 7 helikopterin müdahale ettiği yangında, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler, büyükşehir ve Dursunbey belediyesine bağlı ekipler ve köylüler görev aldı.

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