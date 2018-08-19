THY - Trabzon
0553 313 94 23

Alacaklı oldukları kişiyi zorla kaçırdılar! Sokak ortasında büyük şok

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 7 kişi, alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:30
Alacaklı oldukları kişiyi zorla kaçırdılar! Sokak ortasında büyük şok

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar.

'BİZLER ÇOK BAĞIRDIK AMA ORALI OLMADILAR'

Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, "Bizler çok bağırdık ama hiç oraları olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler" diye konuştu. Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:30
  1. Adam kaçırma
  2. Zorla araca bindirdiler
  3. Sokak ortasında dehşet!

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC bayram namazı saat kaçta?
    1. KKTC bayram namazı saat kaçta?
    2. ABD, vatandaşlarını uyardı! O ülke..
    3. TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu..
    4. Irak'ta karar verildi! 14 DAEŞ'li idam..
    5. İranlı isimden kritik açıklama: ABD..
    6. Hollanda için Kurban Bayram namaz..
    7. İstanbul'un kurban pazarlarında..
    8. Almanya 2018 bayram namazı kaçta..
    9. Yemen'de koalisyon güçlerinden..
    10. Hatay'da orman yangını
    11. Diyarbakır'da insanlık ayıbı! Sahibi..
    12. Bakanlıktan CHP'li vekilin iddialarına..
    13. Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi
    14. Düzce’de kurban bayramı namazı saati..
    15. Bursa'da aile içi dehşet! Oğlunun..
    16. Etiyopya’da Afrika'nın ilk atıktan..
    17. 2018 Denizli Kurban Bayramı namazı..
    18. Şoke eden rapor! Myanmar'da 24 binden..
    19. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı..
    20. İşgalci ABD'den Irak açıklaması:..
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'