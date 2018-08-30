Alacaklı Bankalar Türk Telekom’a ortak oldu

Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan şirkete iletilen resmi bildirime göre, OTAŞ’ın, Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirildi.