Alacaklı Bankalar Türk Telekom’a ortak oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ), Türk Telekom’daki yüzde 55 oranındaki hisselerinin kredi veren bankalara devrini onayladı.30 Ağustos 2018 Perşembe 11:08
Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan şirkete iletilen resmi bildirime göre, OTAŞ’ın, Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirildi.
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