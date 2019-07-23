Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki genci öldürdü
Uşak'ta alacak meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan tartışmada 25 yaşındaki genç silahla öldürüldü.23 Temmuz 2019 Salı 16:26
Uşak'ta bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı genci silahla öldürdü.
Arif Nazır A. (47), Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan İbrahim Emir (25) ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif Nazır A, Emir'e tüfekle ateş etti.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Yaralanan Emir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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